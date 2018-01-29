Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın ön yüzü işte böyle!

Evan Blass sayesinde Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın en temiz görselleri sızdı. Twitter'da @evleaks hesabından paylaşılan görsel, Galaxy S9 ve S9 Plus'ı yan yana gösteriyor. Blass, daha önce bir çok isabetli tahmin ve sızıntılarıyla bilinen bir Twitter hesabı, bu yüzden fotoğrafların gerçek olma ihtimali yüksek.

Ancak Galaxy S8 ve Galasy S9'u karşılaştırırsak, neredeyse bire bir aynı tasarıma sahio olduğunu görebiliyoruz. Dikkatli baktığımızda görebildiğimiz bir kaç fark arasında, S9'un alt çerçevesi az da olsa daha ince, hoparlörün konumu bir kaç milimetre daha yukarda olması be yan çerçevelerin daha kalın görünmesi bulunuyor. Ancak Blass'ın paylaştığı görselde S9'un sağ ve sol kenarlarından yansıyan ışık, S8'in görselindekine göre çok daha az, bu yüzden S9'un çerçeveleri daha kalın görünüyor olabilir.



Render'da görünen cihazların ekranlarında yazan 16 Mart tarihi, S9 Plus'ın duyurulma tarihi ile ilgili bir ipucu olabilir. Daha önce duyduğumuz söylentiler cihazın Mart ortalarında piyasaya sürüleceğini iddia ediyordu, yani bilgiler bu konuda bir birlerine uyuyor.

Blass, Venture Beat'e yaptığı açıklamada, Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ABD'de ve Çin'de Qualcomm'un Snapdragon 845 çip setini ve dünyanın geri kalanında Samsung'un kendi Exynos 9810 çipine sahip olacağını belirtti. Ayrıca Galaxy S9'un 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olacağını iddia ediyor; daha büyük S9 Plus ise 128GB depolama alanı ile 6GB RA'e sahip olacağını söylüyor. Galaxy S9'da 12MP'lik bir kamera, Galaxy S9 Plus'da ise çift lensli 12MP'lik kamera sistemi olacak.

Samsung Galaxy S9'un 25 Şubat'ta piyasaya sürüleceği resmi olarak açıklanmıştı.



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