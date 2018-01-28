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Galaxy S9 Plus bu kez kılıfıyla birlikte görüntülendi!

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:

İnternete sızan kılıf görüntüleri, Galaxy S9+'ın nasıl görüneceğini net bir biçimde gözler önüne seriyor!

Yeni sızan kılıf görselleri, Galaxy S9 ve S9+'ın tıpkı Galaxy S8 gibi gri ve gümüş renklere sahip olacağını gösterdi. Galaxy S9'un altın ve siyah sürümleri olacağını duymuştuk, ama görünüşe bakılırsa bu yelpazeye iki renk daha katılıyor.

Tahminlere göre gümüş ve gri renkleri telefon piyasya sürüldükten bir kaç ay sonra indirimle piyasaya sürülebilir. Render'ları yayınlayan kılıf şiketi Poetic, sadece Galaxy S9+ için görseller yayınladı, bu da gümüş ve gri renklerinin sadece S9+ modelinde bulunabileceğine işaret ediyor.

Çift kamera özelliğinin sadece S9+'da bulunacağı söylentileri bu görsellerle pekişirken, Galaxy S9'un farklı renk seçeneklerine sahip olması, onu bir üst modelinden kozmetik olarak ayrışmasına yardımcı olabilir. Yine de Samsung'dan resmi bir açıklama gelene kadar kesin bir sonuca varmamakta fayda var.

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Etiketler: galaxy s9 plus
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