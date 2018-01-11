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Galaxy S9 ne zaman satışa çıkıyor?

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 06:30 | Son Güncelleme:

Samsung, yeni telefonları Galaxy S9 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenlenen CES 2018 teknoloji fuarında, Galaxy S9 ailesinin ne zaman tanıtılacağı da açıklandı.

Samsung, akıllı telefon sektörüne kazandırdığı cihazlarıyla dikkat çekiyor. Şu sıralar da teknoloji dünyası CES 2018'e odaklanmış durumda. Her yıl düzenlenen CES 2018'de ise firmalar, tüm tüknolojik ürünlerini tanıtıyor. Bu yıl CES 2018'de, ekrana gömülü parmak izi özeliği olan telefon Vivo dikkatleri üstüne çekti. Ancak CES 2018'de sadece ürünler tanıtılmadı, bazı ürünlerin de ne zaman tanıtılacağı açıklandı.

Kullanıcıların merakla beklediği Galaxy S9 ailesi için Samsung, Galaxy S9 ailesinin ne zaman tanıtılacağı sorusuna cevabı CES 2018'de verdi. Samsung Mobil Başkanı DJ Koh, CES 2018 teknoloji fuarında yaptığı açıklamada, CES 2018'deki devrimin devam edeceğini ve yeni Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin Şubat ayında düzenlenecek bir fuarda tanıtılacağının müjdesini verdi. 

 

Etiketler: Ne zaman tanıtılacak?
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