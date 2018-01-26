Galaxy S9 ne zaman çıkacak? İşte o tarih

Samsung Galaxy S9 için bir süredir söylentiler çıkıyordu, ancak resmi bir tarih belirtilmemişti. Sonunda Samsung'dan resmi bilgi geldi. Samsung'un resmi sitesinden paylaştığı görsele göre Unpacted etkinliği 25 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşecek.





Ayrıca, Samsung'un tanıtım tarihi paylaştığı görselle birlikte yaptığı açıklamaya göre, Galaxy S9'un daha çok kamera yeteneğine odaklanacak bir model olduğunu da söylemek mümkün. Elbette Galaxy S9'un yanı sıra, tanıtılacak bir diğer model olan Galaxy S9 Plus için de öyle.

Samsung, yeni telefonu için yaptığı açıklamada, "Samsung Electronics, anılarınızı paylaşma şeklinizi yeniden tanımlayan ve kameranın baştan tasarlandığı yeni nesil Galaxy cihazlarını sergileyecek," diyor. Elbette bunu hep birlikte tarih geldiğinde göreceğiz.

Samsung Unpacted etkinliği Samsung US Newsroom web sitesinden canlı olarak takip edilebilecek.



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