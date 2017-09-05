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    Galaxy S9 nasıl olacak? İşte beklenen özellikler

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 07:44 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 07:44

    Samsung'un sıradaki Galaxy S telefonlarını beklenenden önce piyasaya sunacağını daha önce birkaç modelde duymuştuk. Ancak bu söylentiler hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi. Şimdi de aynı durum Galaxy S9 için geçerli.

    Galaxy S9 geliştirme sürecine Project Star adı ile zamanından önce başladığını duyuran Koreli The Bell, Samsung'un bir sonraki üst seviye telefonunun Ocak ayında tanıtılabileceğini iddia ediyor.

    Telefonun parçalarının dağıtımının daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi tam olarak Samsung'un Galaxy S9'u Ocak ayında sunacağı anlamına gelmiyor. Firma, bir sonraki üst seviye cihazı üzerinde fazladan birkaç ay çalışmak istiyor olabilir ve bu ek çalışma daha önce söylentisi dolanan SLP teknolojisine geçiş için yapılıyor da olabilir. Bu teknoloji, teorik olarak telefonun içerisine daha büyük bir bataryanın yerleşmesine imkan tanıyacak. 

    The Bell, Samsung'un piyasa tarihini iPhone 8'in satışları ile rekabet edebilmek için öne çektiğini düşünüyor. iPhone 8'in Galaxy S8 gibi çerçevesiz ve kavisli bir ekrana sahip olması bekleniyor ve yeni iPhone için var olan talep, Samsung'un Galaxy Note 8 satışlarını etkileyebilir. 

    Galaxy S9 hakkında söylentiler daha yeni başlamış durumda ve henüz herhangi bir söylentinin ciddiye alınması için çok erken. Şu anda telefon hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor ve bir söylenti, S9'un modüler tasarıma sahip olabileceğini önerirken, bazı söylentiler de telefonun Infinity Display'e ve Quallcomm'un Snapdragon 845 SoC'a sahip olacağını iddia ediyor.

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    Etiketler: samsung , galaxy s9 , telefon
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