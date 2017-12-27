Galaxy S9 modelleri nasıl olacak?

Galaxy Note 8'in arka tasarımıyla hiçbir benzerliği olmayan Galaxy S9 Plus'ta, çift arka kamera alt alta konumlandırılmış. Zira, Galaxy Note 8 modelinde çift arka kamera yan yana konumlandırılmıştı.

LED flaşın, arka kameranın hemen yanına konumlandırıldığı cihazda, parmak izi okuyucu ise çift arka kameranın hemen alt kısmına konumlandırılmış. Galaxy S9 modelinde ise arka kısıma tek kamera yerleştirilmiş. İki cihazın da ön kısmı Galaxy Note 8'in tasarımını andırıyor. Çerçevesiz yapılarıyla da dikkat çeken modeller, bu tasarım ile kullanacak olanların karşısına çıkacak.