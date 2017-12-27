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    Galaxy S9 modelleri nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Samsung, yeni modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı resmi olarak tanıtmadı ancak sızıntılar hâlâ gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 modellerinin taslak tasarımları sızmıştı. Şimdi de Galaxy S9 modellerinin kılıflı hali yayınladı.

    Galaxy Note 8'in arka tasarımıyla hiçbir benzerliği olmayan Galaxy S9 Plus'ta, çift arka kamera alt alta konumlandırılmış. Zira, Galaxy Note 8 modelinde çift arka kamera yan yana konumlandırılmıştı. 

    Galaxy S9 modelleri nasıl olacak

    LED flaşın, arka kameranın hemen yanına konumlandırıldığı cihazda, parmak izi okuyucu ise çift arka kameranın hemen alt kısmına konumlandırılmış. Galaxy S9 modelinde ise arka kısıma tek kamera yerleştirilmiş. İki cihazın da ön kısmı Galaxy Note 8'in tasarımını andırıyor. Çerçevesiz yapılarıyla da dikkat çeken modeller, bu tasarım ile kullanacak olanların karşısına çıkacak.

    Etiketler: Samsung , Galaxy S9 Plus
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