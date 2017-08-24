Galaxy S9 işte böyle olacak!

Çoğu firma akıllı telefonları için modüler tasarımları kullanmayı denemiş durumdalar. Bu tasarımlar, kullanıcıların sadece bazı modülleri alarak, telefonlarını belirli bir özellik için daha iyi hale getirebilmelerine imkan tanıyor.

Diğer üreticilerden de ses deneyimini ve kamera yeteneklerini arttıran modüller sunulmuş durumda. Samsung henüz bu tür bir şey yapmış değil ancak eğer söylentiler doğruysa, firma Galaxy S9 için modüler bir tasarım planlıyor olabilir.

Söylenenlere göre bu modüler tasarım Motorola'nın Moto Z serisine benzeyecek. Eğer bu doğruysa Galaxy S9'un arkasında manyetik iğneler bulunacak ve bunlar da modüllerin kolay bir şekilde bağlanmalarını sağlayacak.

Ayrıca Andy Rubin'in Essential Telefonu da benzer bir modüler tasarım kullanmakta ve dış modüller için manyetik iğneleri kullanmakta ve bu modüllerden biri de telefon ile beraber sunulan 360 derecelik kamera olmakta. Modüller, sadece telefonların özelliklerini geliştirmekle kalmıyorlar, firmaların gelirlerine de katkıda bulunuyorlar.

Şu anda Galaxy S9 hakkında emin olmak için çok erken. Ancak ilerleyen zamanlarda telefon hakkında daha fazla sızıntı ve söylentinin ortaya çıkacağı kesin. Şu anda Samsung'un modüler tasarım ile ilgilendiği söyleniyor ancak firma henüz kesin bir karar vermiş değil ve bu da tasarımın her an değişebileceğini anlamına geliyor.



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