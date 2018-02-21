Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Galaxy S9 geliyor, Samsung onu tamamen değiştiriyor!

    Galaxy S9 geliyor, Samsung onu tamamen değiştiriyor!

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:

    Samsung'un tanıdık zil sesi "Over the Horizon", Galaxy S9 için yenilendi... İşte yeni Over The Horizon...

    Geçtiğimiz birkaç sene içinde Samsung marka telefon kullandıysanız, "Over the Horizon" zil sesi size hiç de yabancı gelmeyecektir. 2011'den bu yana Galaxy cihazlarında kullanılan bu zil sesi, Samsung tarafından her sene yeniden aranje ediliyor.

    Yeni amiral gemilerinin tanıtılmasına birkaç gün kala Samsung, Over the Horizon 2018 zil sesini paylaştı. Firmaya göre zil sesinin bu son sürümü, hangi yaşta olduğunuz fark etmeksizin zihninizi dinlendirme ve ruhunuzu iyileştirme özelliklerine sahip.

    Melodinin 2018 için yeniden düzenlenmesi, İzlandalı Pétur Jónsson tarafından yapıldı. Samsung'a göre sanatçının enstrümanları dikkatle bir araya getirerek oluşturduğu minimalist düzenleme, dinleyenleri "atmosferik bir keşif yolculuğuna" çıkarıyor. Yenilenen melodi, giderek güçlenerek, diğer enstrümanların da yavaşça katılımına şahit oluyor ve giderek sessizleşerek tamamlanıyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre Horizon 2018 zil sesi, 25 Şubat'ta Barcelona'da tanıtılacak Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'la birlikte Samsung kullanıcılarının hayatına girecek.

    Etiketler: samsung , galaxy s9 , telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri