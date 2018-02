Galaxy S9 geliyor, Samsung onu tamamen değiştiriyor!

Samsung'un tanıdık zil sesi "Over the Horizon", Galaxy S9 için yenilendi... İşte yeni Over The Horizon...

Geçtiğimiz birkaç sene içinde Samsung marka telefon kullandıysanız, "Over the Horizon" zil sesi size hiç de yabancı gelmeyecektir. 2011'den bu yana Galaxy cihazlarında kullanılan bu zil sesi, Samsung tarafından her sene yeniden aranje ediliyor. Yeni amiral gemilerinin tanıtılmasına birkaç gün kala Samsung, Over the Horizon 2018 zil sesini paylaştı. Firmaya göre zil sesinin bu son sürümü, hangi yaşta olduğunuz fark etmeksizin zihninizi dinlendirme ve ruhunuzu iyileştirme özelliklerine sahip. Melodinin 2018 için yeniden düzenlenmesi, İzlandalı Pétur Jónsson tarafından yapıldı. Samsung'a göre sanatçının enstrümanları dikkatle bir araya getirerek oluşturduğu minimalist düzenleme, dinleyenleri "atmosferik bir keşif yolculuğuna" çıkarıyor. Yenilenen melodi, giderek güçlenerek, diğer enstrümanların da yavaşça katılımına şahit oluyor ve giderek sessizleşerek tamamlanıyor. chip.com.tr'nin haberine göre Horizon 2018 zil sesi, 25 Şubat'ta Barcelona'da tanıtılacak Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'la birlikte Samsung kullanıcılarının hayatına girecek.