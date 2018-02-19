Samsung Galaxy S9 geliyor! İşte S9'un özellikleri ve fiyatı

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için kolları sıvadı. Samsung'un yeni telefonları, planlarda bir değişiklik olmadığı sürece haftaya gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde resmen ortaya çıkmış olacak. Peki Samsung bu yeni seri telefonlarında hangi özelliklere yoğunlaştı? Fiyatlar cepleri yakacak mı? Galaxy S9 nasıl görünüyor?

Samsung Galaxy S9 için netleşen detaylar arasında, telefonun teknik özellikleri yer alıyor. 2017 yılının son döneminde ortaya çıkan Exynos 9810 işlemcisi yer alacak. Exynos 8895 modeline göre özellikle GPU noktasında iyileştirmeler içeren bu işlemci Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerine can verecek.

Exynos 9810, Samsung’un ikinci jenerasyon 10 nm FinFET fabrikasyon süreci sayesinde daha düşük güç tüketimine rağmen daha yüksek performans vaat ediyor. İşlemcinin grafik performansı, ARM Mali-G72 GPU sayesinde önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıldı. Bunun yanı sıra, video oynatma yetenekleri 10 bit HEVC ve VP9 codec bileşenleri ile destekleniyor.

Exynos 9810 içindeki Cat 18 LTE modem, teorik olarak 1.2 Gbps’e kadar indirme ve saniyede 200 Mbps yükleme hızı sunabiliyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında 4 GB – 6 GB RAM seçenekleri, 64 GB –128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Tıpkı, Galaxy S8+ ve S8 Plus modellerinde olduğu gibi, Infinity Display teknolojisinden faydalanacak olan S9 ve S9 Plus modelleri, 5.8 inç ve 6.2 inç ekran boyutlarına sahip olacak.





Android 8.0 Oreo işletim sistemi ve Samsung Experience 9.0 arayüzü ile kutudan çıkmasına kesin gözüyle bakılan telefonlar kamera özellikleri ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Galaxy S9 ile Galaxy S9 Plus modellerine ait olduğu iddia edilen bataryalar, tıpkı serinin önceki modellerinde olduğu gibi 3000 mAh ve 3500 mAh kapasitesinde.

2017 yılında piyasaya çıkan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri, kamera özellikleri ile son derece beğeni toplamıştı. 2018 yılının amiral gemisi olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri de adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Galaxy S9 ve S9 Plus kamera açısından çok farklı bir konfigürasyona sahip olacak. Galaxy S9 Plus’un çift kamera ile (12 MP + 12 MP) geleceği neredeyse kesin. Galaxy S9 ise OIS (optik sabitleme) özellikli 12 megapiksellik bir kamera ile geliyor.

Bu noktada dikkat çeken detay ise Samsung’un ilk kez normal ve Plus modeller arasında kamera donanımını ayrıştırması olacak. Galaxy S9 modeli tek arka kamera ile Galaxy S9 Plus modeli ise çift arka kamera ile gelecek. Bu konu eleştirilere sebep olabilir.

Her iki telefonun ön tarafında ise çift ön kamera bekleniyor. Galaxy A8 2018 serisinde ilk kez kullanılan çift ön kameranın, bu modellerde de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tasarım noktasında ise son sızan görseller öncesinde Galaxy S8+ serisi ile neredeyse birebir aynı olacağı söylenen Galaxy S9 modellerinin daha kaslı bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor. Son günlerde sızdırılan görseller de bunu doğrular nitelikte. Özellikle arka tarafta yer alan kameraların dikey olarak tasarlanışı, ve parmak izi sensörünün de bu kameraların altına konumlandırılması, S8 serisindeki en büyük eleştirilerden birini ortadan kaldıracak.



GALAXY S9 FİYATLARI

Firmanın yeni amiral gemileri minimum 64 GB dahili depolama alanıyla birlikte gelecek. 64 GB olan modelin fiyatı kısa süre önce ortaya çıktı.

64 GB Samsung Galaxy S9, 8790 NOK fiyat etiketine sahip olacak. Norveç’tegeçerli olacağı iddia edilen fiyatın dolar karşılığı 1128 dolar, Türk lirası karşılığı ise ₺4237.

64 GB S9 Plus modelinin fiyatı ise 9790 NOK. Dolar karşılığı 1258 dolar, Türk lirası karşılığı ise ₺4725.