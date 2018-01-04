Galaxy S9 ailesinin taslak çizimleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yılın başlarında Galaxy S8 ailesini tanıtan ve yılın sonuna doğru da Galaxy Note 8 modelini tanıtan Samsung, bu yıl da Galaxy S9 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazların tanıtımına az günler kala cihazlarla alakalı sızıntılar halen devam ediyor. Son olarak Android Headlines, Weibo'da yayınlanan Galaxy S9 ailesiyle alakalı taslak çizimleri paylaştı.

Görselde görünen cihazlara bakıldığında önceki seri olan Galaxy S8 modellerine çok benzediği görülüyor. Cihazların sağ kenarında her zaman olduğu gibi güç butonu ve sol kenarın da ise ses butonları ve Bixby butonu yer alıyor. Cihazların ekranlarının üst kısmına ise ön kamera, sensör ve ahize yerleştirilmiş. Parmak izi okuyucunun arka kameranın alt kısmına yerleştirildiği cihazlardan Galaxy S9'da tek kamera var iken, Galaxy S9 Plus modelinde çift kamera var.







