Galaxy S8'lere çok önemli güncelleme: İndirin!

Samsung’un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için yayınlanan güncelleme, yaklaşık olarak 540 MB boyutunda ve özellikle son dönemde arayüz noktasındaki performans sorunlarını hedef alıyor. Buna ek olarak Google‘ın aylık güvenlik yamalarının Ekim 2017 sürümünü içeren güncellemede, Dex için de geliştirmeler yer alıyor.





Samsung’un Experience arayüzü son dönemde takılma ve donmalarla dikkat çekmeye başlamıştı. Yayınlanan bu güncelleme ile arayüz performansını etkileyen hatalar giderildi ve performans iyileştirmeleri yapıldı. Bu güncellemeyi WiFi bağlantısı ile indirmeniz mobil datanızı korumak açısından mantıklı olacaktır.

Kullanıcıların beklediği Android 7.1.1 güncellemesi için ise henüz bir çalışma yok. Büyük bir ihtimalle Ocak ayı içinde direk olarak Android Oreo sürümüne geçiş için güncelleme yayınlanacaktır.