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    Galaxy S8'lerde SMS hatası! Mesajlar gelmiyor

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 07:31 | Son Güncelleme:

    Eğer Samsung Galaxy S8 telefonunuza gönderilen her mesajın ulaşmadığını fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Aynı konu hakkında pek çok şikayet var.

    Reddit tartışmaları içerisinde Verizon, AT&T, T-Mobile ve Sprint gibi mobil taşıyıcıları kullanan pek çok kullanıcı kendilerine gönderilen mesajların ulaşmadığını veya geç ulaştığını söylüyorlar. Görünene göre bu sorun, hangi SMS uygulaması kullanılırsa kullanılsın varlığını koruyor.

    Bazı kullanıcıların söylediğine göre bilgisayara gönderilen bildirimler anlık olarak mesajları göstermekte. Yani mesajlar aslında yerlerine ulaşıyorlar ancak bir sebepten dolayı Galaxy S8 telefonlarda gözükmüyorlar.

    Şu anda problemin sebebinin ne olduğuna dair bir karar bulunmuyor. Bazı kullanıcılar Samsung'un kendi SMS uygulamasındaki "Advanced Messaging" (Gelişmiş Mesajlaşma) özelliği kapatıldığında sorunun ortadan kalktığını söylemekteler ancak diğer kullanıcılar problemin varlığını sürdürdüğünü belirtiyorlar.

    Galaxy S8lerde SMS hatası Mesajlar gelmiyor

    Henüz problemin tam olarak ne kadar yaygın olduğu belli değil. Her ne kadar Reddit üzerinde problem hakkında pek çok başlık bulunsa da, toplam sayıları büyük ihtimalle birkaç yüzü geçmemekte ve bu yüzden de bu problemin oldukça küçük bir ölçekte yaşanıyor olması mümkün.

    Ayrıca bunun bölgesel bir sorun olması ihtimali de var. Sorunu bildiren çoğu kullanıcı ABD'de yaşıyor ve Kanada'da da az sayıda problem bildirimi gerçekleşmiş durumda. Samsung ise henüz hakkında henüz bir yorum yapmış değil.

    Ancak sorun ne olursa ve ne kadar yaygın olursa olsun, büyük ihtimal ile Samsung tarafından yapılacak olan bir yazılım güncellemesi ile çözülebilecektir. Yani mesajlarınızın tamamı size ulaşmıyorsa bile telefonunuzu tamir ettirmeniz veya yenilemeniz büyük ihtimalle gerekmeyecektir.

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    Etiketler: telefon , mesaj
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