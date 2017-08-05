Galaxy S8 ve S8 Plus'a Android 7.1 güncellemesi ne zaman gelecek?

Samsung'un iki amiral gemisi telefonu olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı Android 7.0 ile piyasaya sürmesi bir çok müşterinin akıllarında soru işareti bırakmıştı. Cihazlar piyasaya sürüldüğünde Google'ın en son işletim sistemi sürümü Android 7.1 olduğu için çoğu müşteri doğal olarak telefonların bu sürüm ile piyasaya sürülmesini bekliyordu.

Buna rağmen, Galaxy S8 sahipleri Android 7.1'i kaçırdıkları için büyük bir güncellemeyi kaçırmış sayılmazlar; bu sürüm sadece bir kaç yeni emoji, Pixel başlatıcısı için yeni başlangıç seçenekleri ve diğer küçük ayarlamalara sahip. Emoji ve başlatıcı güncellemeleri zaten Galaxy S8 için gereksiz durumda, çünkü Samsung bu iki özelliğin de kendine has sürümlerini geliştiriyor.

Yine de güncel olmakta fayda var, bu yüzden Android 7.1'in Galaxy S8 ve S8+ için özelleşmiş sürümü yakında yayınlanacak. Vodafone Avustralya, web sitesini güncelledi ve yeni yazılımın inceleme için sırada olduğunu bildirdi. Bu da sürümün yayınlanmadan önceki son aşamasında olduğu anlamına geliyor.

Operatörün kendisi bu güncellemenin sadece "sabitlik ve hata düzeltme" amaçlı olduğunu, bu yüzden kullanıcıların yeni özellikler için büyük beklentilere girmemesi gerektiğini söylüyor. Güncellemenin Avustralya ardından Avrupa'da hızla yayılması, ardından tüm dünya'da kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.



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