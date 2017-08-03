Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'a beklenen özellik geldi

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, Google'ın sanal gerçeklik dünyasına giriş yapıyor. Daydream-desteği getiren güncelleme şu an dağıtılmaya başlandı. Google VR, Twitter'da yaptığı açıklamada Samsung'un cihazlarının Google Daydream View başlığı ile uyumluluğunu duyurdu.

Mayıs ayındaki Google IO konferansından beri Daydream desteğinin geleceğini biliyorduk ve yeni güncelleme Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus kullanıcılarının telefonlarını Google Daydream başlığı ile kullanabilecekleri anlamına geliyor. Bu telefonun VR özelliklerini Samsung Gear VR'ın da ötesine taşıyor.

Oculus Rift ve HTC Vive'ın aksine, Daydream View pahalı bir bilgisayara bağlanmaya ihtiyaç duymuyor. Bunun yerine, kullanıcılar akıllı telefonlarını vizöre yerleştirip oyunları ve uygulamaları kendi telefonlarının ekran ve işlemcilerinde çalıştırıyor.

Dahası Daydream, üst-uç rakiplerinden çok daha hesaplı. Özellikle bugünden itibaren 12 Ağustos'a kadar Google'ın yapacağı 20 dolar indirimle gerçekten uygun fiyata sahip. Cihazın şu anki Amazon fiyatı 63 dolar.

Galaxy S8 ve S8 Plus desteği, Google Daydream için güzel adımlar. Bu sene önümüzde Daydream desteği kazanması beklenen 11 telefon daha var. Ayrıca bağımsız Daydream başlıklarını da yeni yıldan önce göreceğiz.



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