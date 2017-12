Galaxy S8 ve Galaxy Note 5'e çok önemli güncelleme

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleriyle sürekli gündemde olan Samsung, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve note 5 modelleri için Samsung güncellmesi yayınladı. Güvenlik eksikliklerinin onarıldığı yeni güncellemeyi samsung, Güney Kore ve ABD'deki Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları için yayınladı.





Ayrıca şirket, Note 5 için gelen güncellemeyi de Türkiye için yayınlamış durumda. Note 5 için hata düzeltmelerinin onarıldığı güncelleme 278,95 MB boyutunda. Kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları, performans iyileştirmeleri ile birlikte hava durumu widgeti de Note 5 için onarılmış durumda.

Yeni nesil cihazlarına sunduğu hava durumu widgeti uygulamasını Note 5 için de sunan şirketin, Note 5'e de Android Oreo getirebileceği düşünülüyor. Son olarak şirketin, geçtiğimiz ay ortaya çıkan raporlarda Galaxy S6 ailesi ve Note 5 için de Android Oreo verebileceği iddia edilmişti. Ancak şirketin bu konuyla alakalı resmi bir açıklaması bulunmuyor.