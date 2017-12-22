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    Galaxy S8 ve Galaxy Note 5'e çok önemli güncelleme

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin sızıntı haberleriyle gündemde yerini koruyan Samsung, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Note 5 modelleri için Samsung güncellemesi yayınladı.

    Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleriyle sürekli gündemde olan Samsung, Galaxy  S8, Galaxy S8 Plus ve note 5 modelleri için Samsung güncellmesi yayınladı. Güvenlik eksikliklerinin onarıldığı yeni güncellemeyi samsung, Güney Kore ve ABD'deki Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları için yayınladı.

    Galaxy S8 ve Galaxy Note 5e çok önemli güncelleme

    Ayrıca şirket, Note 5 için gelen güncellemeyi de Türkiye için yayınlamış durumda. Note 5 için hata düzeltmelerinin onarıldığı güncelleme 278,95 MB boyutunda. Kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları, performans iyileştirmeleri ile birlikte hava durumu widgeti de Note 5 için onarılmış durumda.

    Galaxy S8 ve Galaxy Note 5e çok önemli güncelleme

    Yeni nesil cihazlarına sunduğu hava durumu widgeti uygulamasını Note 5 için de sunan şirketin, Note 5'e de Android Oreo getirebileceği düşünülüyor. Son olarak şirketin, geçtiğimiz ay ortaya çıkan raporlarda Galaxy S6 ailesi ve Note 5 için de Android Oreo verebileceği iddia edilmişti. Ancak şirketin bu konuyla alakalı resmi bir açıklaması bulunmuyor. 

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