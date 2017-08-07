Galaxy S8 satışları Samsung'un yüzünü güldürdü

Samsung yakın zamanda Galaxy S8'in Galaxy S7 satışlarının gerisinde kaldığı söylentilerine cevap vermişti ama rakam belirtmemişti. Şirket, yaptığı yeni açıklamada yeni amiral gemisinin S7'yi geçtiğini tekrarladı ve aradaki farkı açmaya hızla devam ettiğini bildirdi. Ama rakamlar, farklı bir kaynaktan geldi.

Strategy Analytics araştırma şirketinin yayınladığı yeni rapora göre Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için toplamda 20 milyon ünite sevk etmeyi başardı.

Strategy Analytics tarafından derlenen verilere göre Samsung telefonlar, 21 Nisan'da piyasaya sürüldüklerinden beri her gün ortalama 278.800 ünite sevkiyat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay ise toplam sevkiyat 20 milyona ulaştı.

Şirketin mobil şefi DJ Koh bir kaç hafta önce Galaxy S8'in birikimli satışlarının önceki modelin ilk üç ayına göre %15 daha fazla olduğunu açıklamıştı.

Samsung kazandığı bu hızı yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 ile korumaya ve hatta arttırmaya çalışacak. Note 8'in bu yılın ikinci yarısı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



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