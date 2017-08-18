Galaxy S8 satışları 10 milyonu devirdi!

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleriyle gerek kullanıcıların gerek iş ortaklarının oldukça beğendiği bir akıllı telefon modeli geliştirerek, takdirleri toplamaya devam ediyor. Bunun sonucunda da yüksek satış rakamlarına erişen telefon, piyasaya sunulduğundan bu yana rekor üstüne rekor kırıyor.

Strategy Analytics'ten yapılan son araştırmaya göre Samsung Galaxy S8, 2017 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında en popüler Android telefon. Galaxy S8 tüm ekosistem içinde ise, dünya çapında 2017 yılının en iyi 3'üncü telefonu. Toplamda 10.2 milyon adet satış rakamına ulaşan Galaxy S8'in önünde ise, Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri yer alıyor.

Listenin ilerleyen kısımları ise daha ilginç. Galaxy S8, en popüler Android akıllı telefon ve en çok satan 3'üncü akıllı telefon. Fakat buna karşın Galaxy S8+ modeli 9 milyon satış rakamı ile dördüncü sırada yer alıyor. Onun hemen altında ise, Xiaomi Redmi 4A bulunuyor. Strategy Analytics analistleri, özellikle Xiaomi'nin bu çıkışına çok şaşırdıklarını ifade ederek, Xiaomi'nin çılgınca popüler hale geldiğini söylüyorlar. 3'üncü çeyrekte bu tablo biraz daha şekillenecek gibi. Bakalım Xiaomi daha yukarı çıkabilecek mi, Galaxy Note 8'in tanıtılması Galaxy S8'in popülaritesini eritebilecek mi?



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