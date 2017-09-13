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    Hürriyet >Teknoloji>Galaxy S8 kullananlara müjde! Android Oreo güncellemesi geliyor

    Galaxy S8 kullananlara müjde! Android Oreo güncellemesi geliyor

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 07:50 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 07:50

    Samsung, düşük ve orta seviye akıllı telefon ve tabletleri için hala Android 7.0 güncellemesini yayınlamadı, ama Google bu sırada Android 8.0 Oreo'yu piyasaya sürdü bile. Ancak Samsung nihayet harekete geçmeye karar vermiş gibi görünüyor. SamMobile'a göre şirket, Galaxy S8 ve S8+ için Oreo'yu geliştirmeye başladı.

    Android Oreo güncellemesi Samsung'un amiral telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'a nihayet geliyor. Galaxy S8 ve S8+ telefonlarının Android 8.0 firmware sürüm isimleri sırasıyla G955FXXU1BQI1 ve G950FXXU1BQI1 olacağı söyleniyor. Şimdilik güncellemenin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor, ancak bir yenilik olduğunda hemen bizden öğrenebilirsiniz.

    Samsung'un daha önce Galaxy S7 ve S7 edge'de yaptığı gibi, Oreo'nun beta sürümlerini küçük gruplar ile test edebilir. Erken sürümler baştan aşağı test edildikten sonra güncelleme daha önce gerçekleşen güncellemelere göre daha hızlı yayınlanabilir, çünkü şirket artık çoklu CSC yazılımları kullanıyor.

    Oreo'nun tüm yeni özellikleri dışında, Samsung kendi özel işletim sistemi sürümünde mutlaka bazı eşsiz özellikler geliştirecektir.

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    Etiketler: samsung , galaxy s8 , galaxy s8 plus , telefon
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