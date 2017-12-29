Galaxy S8 ailesi için Android Oreo Beta 5 yayında!

Samsung, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Note 8 modeli için Android 8.0 Oreo güncellemesi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Son olarak da Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modeli için Android Oreo Beta 5 yayınlandı. Yaklaşık 2 hafta önce yayınlanan 4. Beta sürümü gibi tespit edilen hataların giderildi yeni güncelleme, ZQLE sürüm numarasına sahip.

Tespit edilen hatalar dışında, kamera kullanımında yeniden başlatılma ve HDMI kablosuyla televizyona yansıtılan içeriklerin görüntü aktarımında yaşanan sorunlar da bu güncellemeyle ortadan kalkıyor. Son olarak final Beta sürümünün önümüzdeki yıl Ocak ayında çıkacağı, ancak ciddi hatalar tespit edilirse güncellemenin en geç Şubat ayına sarkacağı biliniyor.