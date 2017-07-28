Samsung'tan yeni bir telefon daha: Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy S8 Active'nin teknik özellikleri sızdırılan sunum görselleri ile belli oldu. Samsung'un askeri düzeyde dayanıklılık sunan Active serisinin en güçlü modeli S8 Active, dikkat çekici özelliklere sahip olacak.

Samsung Galaxy S8 Active, 5.8 inç ekran boyutunda 2960 x 1440 ekran çözünürlüğüne sahip. Kavissiz ekranıyla piyasaya çıkacak olan cihaz, kırılmalara karşı güçlendirilmiş cam ile karşımızda olacak. Sızdırılan görseller de bu iddiaları doğruluyor.





Galaxy S8 Active modeli, 4 köşede yer alan polimer tamponlarla birlikte MIL-STD 810G sayesinde maksimum dayanıklılık sunacak.

Telefonun boyutları ise halihazırda satışta olan S8 modeline göre daha büyük olacak. Direnç sağlayan dış kasa, telefonun 152.14 x 74.9 x 9.9 mm ölçülere ve 207 gram ağırlığa sahip olmasına neden olacak.

Snapdragon 835 işlemcisi ile birlikte gelmesi beklenen telefonda, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 12 Megapiksel çözünürlüklü arka kamera, 8 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 4000 mAh kapasiteli batarya sayesinde sarjı daha çok dayanacak.

Gri ve altın renk seçenekleriyle piyasaya çıkması beklenen Galaxy S8 Active'nin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında açıklama yapılmadı.