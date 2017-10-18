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    Galaxy Note'tan sonra iPhone'lara da kalem geliyor!

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 07:59 | Son Güncelleme:

    Apple, iPhone X'te ortaya koyduğu tasarımla gösterdiği gibi, Samsung'un tasarım anlayışına bir nevi ortak olmuştu, fakat bununla yetinmeyecekmiş gibi görünüyor. Şimdi de Samsung'un Note serisinin kalem fikrini benimseyen Apple, gelecek iPhone modeli için yeni bir Apple Pencil üzerinde çalışıyor.

    Bundan yıllar önce Steve Jobs, "Kim bir kalem ister?" konulu bir konuşmaya imza atmış ve bu konuşmasında, telefonlarda stylus kullanımını eleştirmişti. Elbette o zamandan bu zamana pek çok şey değişti, telefonların ekranları büyüdü ve kalem ihtiyacı farklı amaçlar için doğdu. Jobs, şu an aramızda olsa, belki de bu konuda artık farklı düşünebilirdi. Ancak görünen o ki, Tim Cook ve uzmanları onun yerine düşünüyor ve iPhone için bir Apple Pencil hazırlıyorlar.

    Şu an tableti için sunduğu Apple Pencil ile çizim yetenekleri sunan Apple, iOS 11 güncellemesiyle birlikte yeni el yazısı ve çizim yeteneklerini de kalemine ekleyerek yeteneklerini geliştirdi. Şimdi bu yetenekleri iPhone'a kazandırması beklenen Apple'ın, 2019 yılında yeni Apple Pencil ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıkması bekleniyor.

    Galaxy Notetan sonra iPhonelara da kalem geliyor

    Gelen rapora göre, Apple şu an bu fikri iyiden iyiye benimsemiş ve çalışmalara başlamış. Hatta iPhone X II, Apple Pencil ile beraber gelebilir şeklinde fikirler de mevcut. Ancak elbette bunu zaman gösterecek. Bununla birlikte akıllara gelen bir diğer soru ise, Apple, eğer gerçekten de yeni iPhone'u Apple Pencil ile tanıtırsa, bu kalem telefonla birlikte mi gelir, yoksa ayrı olarak mı satılır? Bu konudaki görüşlerinizi bekliyoruz.

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    Etiketler: galaxy note , telefon
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