Galaxy Note 9'un özellikleri nasıl olacak? İşte ilk bilgiler

Samsung, Galaxy Note 7 fiyaskosunu oldukça başarılı bir şekilde atlattı ve yeni telefonları olan Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 ile eskisinden bile daha başarılı hale geldi. Doğal olarak ileri büyük adımlarla ilermeye devam etmeyi planlayan şirket, Galaxy Note 9'u özel yapan S Pen gibi özelliklerin gelişeceğini bildirdi.

Samsung'un Küresel Ürün Planlama Grubu'undan Bj Kang ve Cue Kim tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Note 8'in ürün planlama safhası, geçmiş diğer tüm ürünlerden daha yoğundu. Bunun da sebebi ekstra güvenlik önlemleri olduğu söylendi.





Galaxy Note 9'un özellikleri

Kim, Galaxy Note 8'de kamera, S Pen ve büyük ekrana yoğunlaştıklarını söyledi. Bunun sebebi ise Note serisini özel yapan ve sevilmesinin temel sebepleri olan bu özelliklerin altının çizilmeye çalışılması.

Kang ise Samsung'un en büyük önceliğinin müşteri memnuniyeti olduğunu belirtti. Müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri yakından incelenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda yeni teknolojiler geliştiriliyor.