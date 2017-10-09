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    Galaxy Note 9 nasıl olacak? En dikkat çeken özelliği...

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Galaxy Note 9 önümüzdeki sene çıktığında Apple'ın iPhone X'e koyamadığı özelliği sunabilir!

    Samsung'un bir sonraki Galaxy Note telefonu, hem Apple'ın, hem de Samsung'un üretim sorunları nedeniyle vazgeçtiği bir işlevi üzerinde barındırabilir.

    KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Galaxy Note 9, 2018'in ikinci yarısında karşımıza ekranın altında parmak izi sensörüyle çıkacak. Böylece Galaxy Note 9 sahipleri, parmaklarını ekranın üzerinde belirli bir alana yerleştirerek telefonun kilidini açabilecekler.

    Galaxy Note 9 nasıl olacak En dikkat çeken özelliği...

    Apple'ın böyle bir işlevi iPhone X'e eklemeye çalıştığı, daha önce Wall Street Journal tarafından ileri sürülmüştü. Firma, çıkış tarihinin yaklaşmasıyla bu işlevi sunmaktan vazgeçmiş, yerine yüz tarama işlevi Face ID'yi koymuştu.

    chip.com.tr'n in haberine göre Samsung'a bu işlevi sunmak için rekabet eden birkaç firma var. Bir Apple sağlayıcısı olan Synaptics'in Samusng'un sağlayıcılarından biri olacağı düşünülmüyor çünkü Samsung, OLED ekranın sensöre ışık sağlamasına izin veren farklı bir teknoloji kullanacak. Nota göre BeyondEyes ve Samsung'un altındaki Samsung LSI, Samsung'a örnek bileşenlerini gönderdiler bile.

    Samsung, yüz algılama işlevini cihazlarında sunsa da kullandığı teknoloji, Apple'ınkinin gerisinde ve daha kolay aldatılabiliyor. Kuo daha önce Apple'ın 3 boyutlu sensör teknolojisinde 18-30 ay daha ileride olabileceğini söylemişti. Bu yüzde Samsung'un parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirmesi, Apple'ın Face ID'sine yetişmesi için önemli bir hamle olabilir.

    Etiketler: samsung , telefon , galaxy note 9
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