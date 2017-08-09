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    Galaxy Note 9 nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 08:38Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 08:38

    Parmak izi tarayıcısının ekrana gömülmesini henüz beceremeyen Samsung, Galaxy Note 9 ile işleri tersine çevirmeyi planlıyor!

    Samsung Galaxy Note 8 henüz tanıtılmadı ancak dedikodular hangi telefonun tanıtıldığını pek umursamıyor. Galaxy Note 9 ile ilgili yeni gelen bir bilgi, cihazın parmak izi sensörünü ekranın arkasına yerleştireceğini söylüyor.

    KGI Securities analistlerinden gelen tahminlere göre Samsung, 2018'de parmak izi sensörünü telefonun ekranına gömmeyi planlıyor. KGI akıllı telefon tedarik zincirini yakından izlediğinden yorumlarına itibar etmekte fayda var.

    Apple'ın parmak izi sensörünü ekranla bütünleştirmekten vazgeçtiğini henüz duymuştuk. KGI'ya göre Apple'ın bu hamlesi Samsung'un üzerindeki baskıyı azalttı ve böyle Samsung, henüz tamamlanmamış bir teknolojiyi "aceleye getirmekten" kurtuldu.

    chip.com.tr'nin haberine göre Galaxy S9, parmak izi sensörünü arka yüzde sunmaya devam edecek ancak daha ergonomik bir deneyim sunmak için sensörün konumunu biraz değiştirebilir.

    Etiketler: samsung , galaxy note 9 , telefon
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