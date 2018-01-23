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Galaxy Note 9 işte böyle görünecek!

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni bir patent başvurusu, Galaxy Note 9'un üst ve alt çerçeveleri de ekrana dahil ederek çok ince bir çerçeveyle gelebileceğini gösteriyor!

Artık neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri, çerçevesiz telefonlar üretmeye çalışıyor. iPhone X ve Essential Phone'un çerçeveleri ne kadar ince de olsa, ön kamera ve hoparlör gibi bazı parçalar için ekranın üst kısmında birer çıkıntıya sahipler. Samsung'un yeni patenti gerçekliğe kavuşursa, Galaxy Note 9 tüm ekran/çerçeve oranı rekorlarını kırabilir.

Galaxy Note 9 işte böyle görünecek

World Intellectual Property Organization (WIPO) ile başvurusu yapılan patent, ön yüzünde parmak izi okuyucusu, selfie kamerası ve algılayıcılara sahip olan bir akıllı telefonu gösteriyor. Patent, ekranda bulunan delikler sayesinde bu parçaların ekranın altından çalışabilidiğini anlatıyor. Çizimlerden anlaşıldığı kadarıyla, kullanılan uygulama ve duruma göre cihazın ön yüzü tamamen ekran olabiliyor, ancak ekranın üst ve alt kısmı kararırsa telefon çerçeveli bir telefon görünümü alabiliyor.

Ekranın üzerinde delikler olması tuhaf bir fikir gibi gelebilir, ve bu patent gerçekten hiç bir zaman prototip aşamasından çıkamayabilir. Bu patent gerçekleşse bile tahminler böyle bir tasarımı en erken Galaxy Note 9 ile birlikte göreceğimizi söylüyor.

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