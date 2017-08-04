Galaxy Note 8'in teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi kesinleşti!

Samsung'un üç hafta sonra Galaxy Unpacked etkinliğine Galaxy Note 8'i piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihazın yayınlanmasına bu kadar az kalmasına rağmen, VentureBeat'ten Evan Blass yine yapacağını yaptı ve telefonu tüm detaylarıyla sızdırdı.

Yukarıda gördüğünüz gibi Note 8'in dış tasarımı Galaxy S8'i andırıyor. İki telefon da yuvarlak köşeli ve çerçevesiz tasarımlara sahip ancak aralarında bazı farklar var: Note 8'in köşeleri biraz daha keskin, ayrıca ekranı 6.3 inç ile S8+'ın ekranından biraz daha büyük. Buna rağmen çözünürlükleri ve en/boy oranları aynı; 1440x2960 - 18.5:9.

Galaxy Note 8'in işlemcisi S8 ve S8+ ile aynı (ABD'de Snapdragon 835, dünya'nın geri kalanında Exynox 8895) ama 6GB RAM ile daha fazla ön-belleğe sahip. Kullanıcılar ayrıca microSD ile çoğaltabilecekleri 64GB sabit depolama alanına sahip olacak.

Samsung bu telefonuyla çift-lensli kamera akımına adım atıyor. Apple'ın iPhone 7 Plus kamera sistemine benzeyen iki 12MP sensörü ve 2X yakınlaştırma özelliğine sahip. Ana lemns f/1.7 diyafram ve 'dual-pixel autofocus' özelliğine sahipken, ikinci lens f/2.4 diyafram aralığına sahip. Ön kamera ise 8MP ve f/1.7 diyafram ile kaliteli 'selfie'ler çekmeye hazır.

Telefonun 3300mAh pili USB Type-C ile hızlı şarj ve kablosuz şarj seçenekleri sunuyor. Rapora göre telefon ilk önce Midnight Black ve Maple Gold renkleri ile piyasaya sürülecek ama daha sonra Orchid Grey ve Deep Sea Blue renkleri de seçenekler arasına eklenecek.



Cihaz Ağustos ayının son haftası duyurulacak ve Türkiye fiyatı belli olmasa da beklenti 4 bin TL'den fiyatların başlayacağ yönünde...