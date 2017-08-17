Galaxy Note 8'in resmi videosu yayınlandı!

Samsung, Galaxy Note 8 için çok heyecanlı ve aynı heyecanı fanlarına da yaşatmak istiyor. Note 7 felaketinden sonra Note 8 ile bir kez daha "Note" sahasına geri dönen Samsung, çok yakında Galaxy Note 8'i gözler önüne serecek. Ancak o zamana kadar sızıntılarla beslenmeye devam ediyoruz. Fakat bu defa gelen yeni bilgi, direkt olarak Samsung'dan.

Evet, Samsung, bu defa resmi olarak Note 8'i paylaştı. Galaxy Note 8 için tanıtım videosunu YouTube aracılığı ile paylaşan Samsung, her ne kadar video da telefonun tasarım ve teknik özelliklerine değinmese de, kelimeler aracılığı ile bir nebze de olsa uzun bekleyişi taçlandırdı.

Galaxy Note 8 videosunun mesajı, "Yapamadıklarınızı yapın," oluyor. Bunu elbette hep birlikte 23 Ağustos'ta New York'taki tanıtımda göreceğiz.



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