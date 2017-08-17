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    Galaxy Note 8'in performansı gerçekte nasıl?

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 09:24Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:24

    Samsung Galaxy Note 8 AnTuTu Benchmark testine girdi. Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Galaxy Note 8'in test sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçları ile birlikte yeni bilgilerde sızdırıldı.

    Önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtımı yapılacak olan Samsung ‘un akıllı telefonu Galaxy Note 8’ın test sonuçları sızdırıldı. Merakla beklenen cihazın tanıtım zamanı yaklaştıkça, telefon hakkında ki bilgilerde gün yüzüne çıkmaya başladı. AnTuTu Benchmark testine giren Samsung Galaxy Note 8’in Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve Adreno 540 GPU taşıyan versiyonu testte 179000 puan aldı.

    Benchmark testinin sonuçlarına göre Samsung Galaxy Note 8 2220 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran ile gelecek. Kullanıcılar istedikleri zaman çözünürlük ayarlarını 2960 x 1440 piksel şeklinde değiştirebilecek. Aynı zamanda Galaxy Note 8, 6.3 inç ekranla gelecek. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı da telefonun özelliklerinden biri.  

    Ortaya çıkan testin sonuçlarında cihazın 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera ve 8 MP ön kamera ile birlikte piyasaya gireceği belirtiliyor. Samsung ’un yeni akıllı telefonu Galaxy Note 8 Android 7.1.1 işletim sistemine sahip olacak.

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , telefon
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