Galaxy Note 8'in fiyatı cepleri fena yakacak!

Samsung'un yeni amiral gemisi Note 8'in daha önce canlı ortamda çekilmiş fotoğrafları ve tanıtım broşürleri yayınlanmıştı. Şimdiyse Note 8'in fiyatı sızdırıldı. Galaxy Note 8, fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı akıllı telefonu olabilir.

Tayvanlı bir web sitesi, Note 8'in farklı varyasyonlarındaki fiyatlarını sızdırdı. Web sitesine göre Galaxy Note 8'in üç farklı varyasyonu olabilir. Değişiklikler dahili depolama kapasitesiyle ilgili. 6GB RAM ile 64GB, 128GB ve 256GB sürümleri olacak. Modellerin Çin fiyatları sırasıyla 6288 yuan, 7088, yuan ve 7988 yuan. ABD dolarına dönüştürüldüğünde ise 941, 1061 ve 1196 dolara kadar ulaşabiliyor.

Galaxy Note 8, ABD'de kısmen daha makul fiyatlarla satışa çıkacak. Depolama seçeneğine göre cihazın 800 ile 1000 dolar arasında fiyatının olması bekleniyor. Galaxy S8’in ülkemizde 4400 TL'den satışa sunulduğunu düşünürsek, Galaxy Note 8’in 5000- 5500 TL arasında bir fiyata sahip olacağını tahmin edebiliriz.

Ortaya çıkan bu sızıntıların doğru olup olmadığını öğrenmek için yalnızca birkaç günümüz var. 23 Ağustos’ta New York'ta tanıtılacak olan Note 8, 15 Eylül itibariyle satışa sunulacak.

Galaxy Note 8'in tüm teknik özellikleri şu şekilde:

6.3 inç 2960x1440 çözünürlükte SuperAMOLED ekran

Snapdragon 835 (ABD), Exynos 8895 (Uluslararası) işlemciler

6GB RAM

64 GB depolama alanı (microSD Kart ile genişletilebilir)

USB-C ve kablosuz şarj teknolojisi

3300 mAh pil

Çift lensli 12 MP arka kamera (Bunlardan biri f/1.7 diyafram, diğeri 2x yakınlaştırmalı f/2.4 diyafram)

8 MP 1.7 diyaframlı ön kamera

Android 7.1 (Nougat)