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Galaxy Note 8'in batarya ömrünü nasıl uzatılır?

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:

Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy Note 8 modelinin batarya ömrünü uzatmanın yollarını açıkladı.

Akıllı telefon üreticilerinin sunduğu cihazlarda en çok dikkat ettiği şey batarya ömrü. Batarya ömrü kullanıcılar için de teknik özelliklerden önce geliyor. Çünkü insanoğlu son dönemlerde en fazla vakti telefonlarına harcıyor. Batarya ömrünün ne denli önemli olduğunun farkında olan teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy Note 8 modeli için batarya ömrünü uzatma yollarını açıkladı

Bunlar;

- Kullanıcılar cihazlarının temasını siyah arka fonlardan seçmeli,

- Açık olan ve o anda kullanmadıkları Wi-Fi, Bluetooth ve NFC gibi uygulamaları kapatmalı,

- Cihazda bulunan güç tasarruf modunu aktif hale getirmek.

Etiketler: Uzatma Yolları
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