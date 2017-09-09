Galaxy Note 8'i parça parça ettiler!

Samsung Galaxy Note 8 akıllı telefon modeli de tahmin edeceğiniz üzere iFixit tarafından parçalara ayrılmış durumda. Peki, Galaxy Note 8 tamir konusunda nasıl bir tablo çiziyor?

iFixit, Galaxy Note 8 ile Galaxy Note 7 FE (Fan Edition) modellerini yan yana koyarak, ilk önce yeni modelin daha büyük ekran ve daha ince çerçeveler ile geldiğini, bu sebeple Galaxy Note 8 alacakların cihazı cepte taşıma konusunda bu konuya dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.



Galaxy Note 8 akıllı telefonu parçalara ayırma konusunda zorlanan iFixit, arka panel ve ön ekranı sökmek için ısı ve çeşitli açma yöntemleri kullanmış. Her zamanki gibi iç tarafta bolca yapıştırıcı kullanıldığına dikkat çekilirken, bataryanın bile teknik olarak değiştirilebilir durumda olmasına rağmen yapıştırılmış olmasının işleri oldukça zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Cihazın içerisine ulaştıktan sonra işlerin biraz daha yüreklendirici olduğu ve dahili bileşenlerin çok daha modüler olduğu açıklanıyor. Modüler yapı sayesinde kulaklık girişi, USB-C portu, ön taraftaki sensörlerin kolayca değiştirilebilir olduğu, arkadaki çift kameraların ise gerçekten optik görüntü sabitleyiciye sahip olduğunun altı çiziliyor. Cihazda sadece standart Philips vidaların kullanılıyor olması da yine artı olarak gösteriliyor.

shiftdelete'in haberine göre tüm bu ayrıştırma süreci sonucunda iFixit, Galaxy Note 8 tamir edilebilirliği için 10 üzerinden 4 puan vermiş. Kısacası cihaz ortalama bir puan almış. Geçtiğimiz günlerde Essential Phone akıllı telefonun sadece 1 puan almış olduğunu da not olarak düşelim.