Galaxy Note 8'i alacaklara büyük sürpriz

Samsung genelde akıllı telefonlarına üçüncü parti uygulamalar da ekler, buna ofis uygulamaları da dahil. Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Microsoft Office yüklü olarak gelmişti. Şimdi de, yeni piyasaya çıkan Galaxy Note 8'in Amerika'da Hancom Office S yüklü geleceği söyleniyor.

Bir Güney Kore yazılım geliştiricisi olan Hancom Inc. bunu bugün açıkladı. Ayrıca söylediğine göre, dosya düzenleme uygulaması artık sadece PDF dosyalarını değil, Microsoft Excel, PowerPoint ve Word dosyalarını da açabilecek ve değiştirebilecek.

Bu sene Hancom, Dex için dosya görüntüleme ve düzenleme uygulamasını da optimize etmişti. Dex, Samsung'un cep telefonunu PC gibi bir deneyime dönüştüren bir bağlama yöntemi.