Galaxy Note 8'e böyle işkence ettiler! Sonunda ise...

JerryRigEverything'in yaptığı test, Galaxy Note 8'in her koşulda aynı dayanıklılığı sergileyeceğini elbette garantilemiyor. Ancak cihaz en azından çizilme, bükme testlerine karşı yüksek bir direnç sağlıyor. JerryRigEverything'in bolca şiddet içeren testlerinden daha önce Galaxy S8 de başarıyla geçmişti.

Geçen ay tanıtılan Samsung Galaxy Note 8, 6,3 inç ekran, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 12MP çift arka kamera, 8MP ön kamera, 3.300mAh pil gibi özelliklerle geliyor.



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