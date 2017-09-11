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    Hürriyet >Teknoloji>Galaxy Note 8'e böyle işkence ettiler! Sonunda ise...

    Galaxy Note 8'e böyle işkence ettiler! Sonunda ise...

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 08:51 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 08:51

    YouTube'ta Galaxy Note 8'e yapılan bir işkence testi, yeni telefonun inceliğine rağmen oldukça sağlam olduğunu ortaya çıkardı.

    JerryRigEverything'in yaptığı test, Galaxy Note 8'in her koşulda aynı dayanıklılığı sergileyeceğini elbette garantilemiyor. Ancak cihaz en azından çizilme, bükme testlerine karşı yüksek bir direnç sağlıyor. JerryRigEverything'in bolca şiddet içeren testlerinden daha önce Galaxy S8 de başarıyla geçmişti.

    Geçen ay tanıtılan Samsung Galaxy Note 8, 6,3 inç ekran, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 12MP çift arka kamera, 8MP ön kamera, 3.300mAh pil gibi özelliklerle geliyor.

    Videoyu izlemek için tıklayın.

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , telefon
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