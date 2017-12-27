OIS testinde Galaxy Note 8 sınıfı geçti!

Evan Rodgers, teknoloji devlerinin yeni telefonlarını arka kamerasıyla yolda yürürken yaptığı çekimlerle oluşan titreşimleri ve cihazlarda yer alan OIS'in ne kadar iyi olduğunu denedi. Yaptığı testi Galaxy Note 8, iPhone X, Huawei Mate 10 Pro ve Google Pixel 2 cihazları üzerinde deneyen Evan Rodgers'ın çekimlerine göre Galaxy Note 8'in, diğer cihazlara göre daha başarılı olduğu görülüyor.

Yolda yürürken yaptığı çekimlerin videosunu paylaşan Evan Rodgers, ardından metroda çekilmiş ikinci videoyu Twitter hesabından yayınladı. İkinci videoda da Galaxy Note 8'in titreşimlerden etkilenmediği görülüyor.