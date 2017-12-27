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    OIS testinde Galaxy Note 8 sınıfı geçti!

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Galaxy Note 8, iPhone X, Huawei Mate 10 Pro ve Google Pixel 2, OIS video performansı değerlendirmesiyle karşı karşıya geldi. Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 8, OIS video değerlendirmesinde en iyi olduğunu kanıtlıyor.

    Evan Rodgers, teknoloji devlerinin yeni telefonlarını arka kamerasıyla yolda yürürken yaptığı çekimlerle oluşan titreşimleri ve cihazlarda yer alan OIS'in ne kadar iyi olduğunu denedi. Yaptığı testi Galaxy Note 8, iPhone X, Huawei Mate 10 Pro ve Google Pixel 2 cihazları üzerinde deneyen Evan Rodgers'ın çekimlerine göre Galaxy Note 8'in, diğer cihazlara göre daha başarılı olduğu görülüyor.

    OIS testinde Galaxy Note 8 sınıfı geçti

    Yolda yürürken yaptığı çekimlerin videosunu paylaşan Evan Rodgers, ardından metroda çekilmiş ikinci videoyu Twitter hesabından yayınladı. İkinci videoda da Galaxy Note 8'in titreşimlerden etkilenmediği görülüyor.

    OIS testinde Galaxy Note 8 sınıfı geçti

    Etiketler: Titreşim , Test , Telefon , Kamera
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