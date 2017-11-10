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    Galaxy Note 8'de kullanıcıları çıldırtan sorun

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 07:04 | Son Güncelleme:

    Galaxy Note 8'in Kişiler uygulamasının telefonu kilitleyebildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise benzer bir sorunun Mesajlar uygulamasında yaşandığı iddia ediliyor.

    Sammobile'a göre şikayetler çoğunlukla Kuzey Amerika'dan geliyor ve bu yüzden kilitlenmeler, Galaxy Note 8'in Snapdragon işlemciye sahip sürümünde yaşanıyor olabilir. Exynos işlemcili modellerde aynı sorunun yaşanmaması, siteye göre bunun bir işareti.

    Sammobile, bunun kendi tarafındaki bir spekülasyondan ibaret olduğunu da vurguluyor. Sorunun daha çok Kuzey Amerika'da yaşanması elbette bir tesadüf de olabilir.

    Galaxy Note 8de kullanıcıları çıldırtan sorun

    Galaxy Note 8'de Kişiler veya Mesajlar uygulamasının telefonunuzu kilitlemesi gibi bir sorunla siz karşılaştınız mı? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

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    Etiketler: samsung , telefon
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