Galaxy Note 8'de kullanıcıları çıldırtan sorun

Sammobile'a göre şikayetler çoğunlukla Kuzey Amerika'dan geliyor ve bu yüzden kilitlenmeler, Galaxy Note 8'in Snapdragon işlemciye sahip sürümünde yaşanıyor olabilir. Exynos işlemcili modellerde aynı sorunun yaşanmaması, siteye göre bunun bir işareti.

Sammobile, bunun kendi tarafındaki bir spekülasyondan ibaret olduğunu da vurguluyor. Sorunun daha çok Kuzey Amerika'da yaşanması elbette bir tesadüf de olabilir.





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