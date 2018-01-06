Galaxy Note 8'de batarya sorunu var!

Şirket pil sorunun dünya genelinde yayılmadığını da açıklamalarına ekliyor. Ayrıca pil sorununun daha çok Amerika’daki Snapdragon 835 işlemcili modellerde görüldüğü tespit edildi. Ülkemizdeki kullanıcıların böyle bir sorun yaşamadıkları durumun çoğunlukla Amerika pazarında yaşandığını biliyoruz.

Bununla birlikte Samsung, konu ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti. Aynı zamanda Samsung, bu pil sorununun hangi şekilde meydana geldiğini bilmiyor ancak genel bağlamda bir yazılım sorunu olarak görüyor ve gelecek güncellemeler ile sorunun çözüleceğini belirtiliyor.