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Galaxy Note 8'de batarya sorunu var!

Hürriyet Haber
06.01.2018 - 06:39 | Son Güncelleme:

Samsung'un amiral telefonu Galaxy Note 8'le ilgili bir süredir şirkete piliyle ilgili şikayetler geliyordu. Samsung tarafından yapılan son açıklamada ise söz konusu sorun doğrulandı.

Şirket pil sorunun dünya genelinde yayılmadığını da açıklamalarına ekliyor. Ayrıca pil sorununun daha çok Amerika’daki Snapdragon 835 işlemcili modellerde görüldüğü tespit edildi. Ülkemizdeki kullanıcıların böyle bir sorun yaşamadıkları durumun çoğunlukla Amerika pazarında yaşandığını biliyoruz.

Bununla birlikte Samsung, konu ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti. Aynı zamanda Samsung, bu pil sorununun hangi şekilde meydana geldiğini bilmiyor ancak genel bağlamda bir yazılım sorunu olarak görüyor ve gelecek güncellemeler ile sorunun çözüleceğini belirtiliyor.

Etiketler: telefon , galaxy note 8
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