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    Galaxy Note 8 Vodafone'da satışa çıkıyor

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 08:20Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 08:20

    Mobil iletişimin gelecek teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy Note8’i çok yakında "Vodafone Çok Satanlar Masası"nda satışa sunacak.

    Tüm dünyada eşzamanlı olarak 23 Ağustos’ta düzenlenen “Samsung Galaxy Note Unpacked 2017” etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note8 akıllı telefon çok yakında Vodafone Red’e özel ayrıcalıklarla “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa sunulacak. 24 Ağustos itibariyle vodafone.com.tr üzerinden ön siparişine başlanan yeni Samsung Galaxy Note 8, 18 Eylül haftasından itibaren ise Vodafone mağazalarında ön satışa açılacak. Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renklerde sunulan ve tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4.999 TL olarak belirlenen Samsung Galaxy Note8, Vodafone’da tarifeye ek 18, 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak.

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