Galaxy Note 8 Vodafone'da satışa çıkıyor

Tüm dünyada eşzamanlı olarak 23 Ağustos’ta düzenlenen “Samsung Galaxy Note Unpacked 2017” etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note8 akıllı telefon çok yakında Vodafone Red’e özel ayrıcalıklarla “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa sunulacak. 24 Ağustos itibariyle vodafone.com.tr üzerinden ön siparişine başlanan yeni Samsung Galaxy Note 8, 18 Eylül haftasından itibaren ise Vodafone mağazalarında ön satışa açılacak. Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renklerde sunulan ve tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4.999 TL olarak belirlenen Samsung Galaxy Note8, Vodafone’da tarifeye ek 18, 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak.