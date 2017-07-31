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    Galaxy Note 8 ve iPhone 8 ilk kez yan yana!

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 14:48Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 14:48

    Samsung Galaxy Note 8 ve iPhone 8'in ön panellerini gösteren bir görsel, Weibo'da ortaya çıktı. Görselde Note 8'in iPhone 8'den büyük olacağı dikkat çekiyor.

    Tanıtımına sayılı günler kalan Galaxy Note 8'in kamera özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış Galaxy Note 8'in çift arka kamerasınin 3x optik zoom yapabileceğini sizlere aktarmıştık. Şimdiyse Galaxy Note 8 iPhone 8'in ön panellerini gösteren bir görsel, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da göründü. Yayınlanan görüntü telefonların boyutları ve ön tasarımları hakkında fikir olmamaza yardımcı oluyor.

    Galaxy Note 8 ve iPhone 8 ilk kez yan yana

    Görselde Note 8'in iPhone 8'den büyük olacağı dikkat çekiyor. İkisi de büyük ekran boyutlarına ve çerçevesiz ekranlara sahipler. Galaxy Note 8'in Galaxy S8'deki Infinity Display paneli devam ettirmesi bekleniyor. Öte yandan Note 8'in 2960 x 1440 piksel çözünürlükte 6,3 inçlik Infinity Display ekranla gelmesi bekleniyor. iPhone 8'e baktığımızda cihazın uçtan uca 5.8 inçlik ince çerçeveli bir ekrana sahip olduğu dikkat çekiyor. Cihazın ön yüzü, üst taraftaki sensörler ve kamera hariç tamamen ekrandan oluşuyor.

    Note 8'in 23 Ağustos'ta New York'ta, iPhone 8'in ise eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , telefon
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