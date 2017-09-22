Galaxy Note 8 satışları orada tam bir hayal kırıklığı!

Galaxy Note 8 bu ayın başlarında Çin'de piyasaya sürüldü. WeChat Pay ile ortaklık kuran Samsung, Note serisinin Note 7 fiyaskosuyla kaybettiği itibarı ülkede geri kazanmak için büyük çaba sarfediyor. Ancak Çin medyasında çıkan olumsuz haberler nedeniyle Samsung'un işi eskisinden de zor bir hale geldi.

Business Korea'nin haberine göre Çin'in kitle iletişim araçları, Samsung hakkında sabah akşam demeden olumsuz yazılar yayınlıyor ve tüketicileri Samsung telefon almaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bu durum ön sipariş verilerine yansımış görünüyor. Samsung'un en son phablet'i 20.000 kez ön sipariş edilirken iPhone 8, dört milyon sipariş almış bulunuyor. Bununla birlikte Galaxy Note 8 ön siparişi vermek için bir ön ödeme istendiğinin, iPhone'da böyle bir ön ödemenin bulunmadığının altını çizmek gerek. Bu yüzden Note 8 ön siparişlerinin gerçek satın almayla tamamlanma olasılığı daha yüksek.

Galaxy Note 8'in ülkedeki aşırı yüksek fiyatı da satın almayı olumsuz etkileyen faktörlerden. Note 8'in ülkedeki fiyatı yaklaşık 1.601 dolara denk gelirken Snapdragon 835 işlemcili, çerçevesiz ekranlı Snapdragon 835 Xiaomi Mi Mix 2, yalnızca 501 dolara maloluyor.



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