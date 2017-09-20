Galaxy Note 8 satışları nasıl gidiyor? İşte son durum

Sammobile’ın haberine göre, Galaxy Note 8 akıllı telefonun anavatanındaki satışları daha ilk haftasından 270 bin adedi geçti. Galaxy Note 7 ile yaşanan büyük sıkıntıların ardından Samsung, Note serisi için tüketici güvenini kaybetmemiş gibi gözüküyor. Şirket, yeni amiral gemisinin ön sipariş rekoru kırdığını da daha baştan ifade etmişti.

Güney Kore’nin önde gelen üç mobil operatörü SK Telecom, KT ve LG Uplus, Galaxy Note 8 için 15 Eylül tarihinde 200 bin yeni abone kazanmıştı. Takip eden gün ise 70 bin yeni abone daha kazanıldığı açıklanmıştı.

7 Eylül itibariyle 8 günde 850 bin ön sipariş alındığı ve Güney Kore’nin bu rakamın yüzde 32’sine sahip olduğu belirtiliyor. shiftdelete'in haberine göre Galaxy Note 8 selefi Galaxy Note 7 modelinin ise ilk günde 160 bin yeni abone kazandırdığını not olarak düşelim. Galaxy S8 içinse bu rakam 280 bin seviyesinde.

Galaxy Note 8 satış ivmesini önümüzdeki haftalarda da sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizde 4999 TL fiyatla ön satışa çıkan Galaxy Note 8 için teslimatlar 25 Eylül sonrası için planlanıyor.