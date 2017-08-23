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    Galaxy Note 8 resmen geldi! İşte şaşırtan özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 18:06Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 19:13

    Samsung uzun zamandır beklenen ve fotoğrafları daha önce internete sızan amiral telefonu Galaxy Note 8'i resmen tanıttı. New York'ta gerçekleştirilen dev bir etkinlikte duyurulan Galaxy Note 8 bakın hangi özelliklerle geliyor? Ve daha da önemlisi fiyatı ne olacak? Gerçekten de cepleri yakacak mı? İşte Galaxy Note 8'le ilgili merak edilen her şey...

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • İşte Samsungun yeni oyuncağı: Galaxy Note 8
    • İşte Samsungun yeni oyuncağı: Galaxy Note 8
    • İşte Samsungun yeni oyuncağı: Galaxy Note 8
    • İşte Samsungun yeni oyuncağı: Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8'i resmen duyurdu. Uzun zamandır beklenen yeni amiral telefonun teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. 6.3 inç'lik dev bir ekrana sahip olan Galaxy Note 8 en boy oranı olarak da 18.5:9 ölçülerine sahip. Yani Galaxy S8 ve S8 Plus ile aynı...

    Galaxy Note 8 resmen geldi İşte şaşırtan özellikleri ve fiyatı

    6.3 inç'lik kavisli ekranı ile birlikte 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğüne ulaşan Galaxy Note 8 Quad HD+ ekran teknolojisini kullanıyor. 

    Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çalışan Galaxy Note 8 (ki şu an yayında olan en son Android sürümü) 6 GB RAM ile geliyor. Bu da uygulamaların sorunsuz bir şekilde hızlı çalışacağını gösteriyor.

    Gelelim kameraya... Arka yüzde yer alan iki kamera 12 megapiksel. Ön yüzde ise 8 megapiksel dahili kamera bulunuyor. Bu sayede geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü selfie görüntüler elde edilebiliyor. 

    Galaxy Note 8 resmen geldi İşte şaşırtan özellikleri ve fiyatı
    Galaxy Note 8'ler kablosuz şarj teknolojisini de kullanıyor

    Snapdragon 835 işlemciden güç alan Galaxy Note 8'in ABD'de satışa sunulacak modellerinde 64 GB depolama hafızası olacakj. Ancak dünya genelinde satışa çıkacak modellerde 128 GB ve 256 GB'lık sürümler de bulunacak. 

    microSD kart desteğine sahip olan Galaxy Note 8'e 256 GB hafıza daha ekleme şansı olacak. Harman AKG kulaklıklarla satışa sunulacak olan Galaxy Note 8'in satışına 15 Eylül'de başlanacak.

    Galaxy Note 8 Teknik Özellikler

    İşletim sistemiAndroid 7.1
    İşlemciExynos 8895 sekiz çekirdek
    Bellek6 GB RAM
    Ekran2.960 x 1.440 piksel çözünürlüklü ve 521 ppi piksel yoğunluklu 6,3 inç Super AMOLED
    Arka kameraGeniş açı: 12MP Çift Piksel AF, F1.7, optik görüntü sabitleme Telefoto: 12MP AF, F2.4, optik görüntü sabitleme, 2 kat optik yakınlaştırma, 10 kat dijital yakınlaştırma
    Ön kamera8 MP, f/1.7, çift video araması, Auto HDR
    BağlantılarWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift-bant, Wi-Fi Direct,, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
    Pil3.300 mAh
    Boyutlar162,5 x 74,8 x 8,6 mm


    Ayrıntılar geliyor...

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