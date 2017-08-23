Galaxy Note 8 resmen geldi! İşte şaşırtan özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Note 8'i resmen duyurdu. Uzun zamandır beklenen yeni amiral telefonun teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. 6.3 inç'lik dev bir ekrana sahip olan Galaxy Note 8 en boy oranı olarak da 18.5:9 ölçülerine sahip. Yani Galaxy S8 ve S8 Plus ile aynı...







6.3 inç'lik kavisli ekranı ile birlikte 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğüne ulaşan Galaxy Note 8 Quad HD+ ekran teknolojisini kullanıyor.

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çalışan Galaxy Note 8 (ki şu an yayında olan en son Android sürümü) 6 GB RAM ile geliyor. Bu da uygulamaların sorunsuz bir şekilde hızlı çalışacağını gösteriyor.

Gelelim kameraya... Arka yüzde yer alan iki kamera 12 megapiksel. Ön yüzde ise 8 megapiksel dahili kamera bulunuyor. Bu sayede geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü selfie görüntüler elde edilebiliyor.





Galaxy Note 8'ler kablosuz şarj teknolojisini de kullanıyor





Snapdragon 835 işlemciden güç alan Galaxy Note 8'in ABD'de satışa sunulacak modellerinde 64 GB depolama hafızası olacakj. Ancak dünya genelinde satışa çıkacak modellerde 128 GB ve 256 GB'lık sürümler de bulunacak.

microSD kart desteğine sahip olan Galaxy Note 8'e 256 GB hafıza daha ekleme şansı olacak. Harman AKG kulaklıklarla satışa sunulacak olan Galaxy Note 8'in satışına 15 Eylül'de başlanacak.



Galaxy Note 8 Teknik Özellikler

İşletim sistemi Android 7.1 İşlemci Exynos 8895 sekiz çekirdek Bellek 6 GB RAM Ekran 2.960 x 1.440 piksel çözünürlüklü ve 521 ppi piksel yoğunluklu 6,3 inç Super AMOLED Arka kamera Geniş açı: 12MP Çift Piksel AF, F1.7, optik görüntü sabitleme Telefoto: 12MP AF, F2.4, optik görüntü sabitleme, 2 kat optik yakınlaştırma, 10 kat dijital yakınlaştırma Ön kamera 8 MP, f/1.7, çift video araması, Auto HDR Bağlantılar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift-bant, Wi-Fi Direct,, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Pil 3.300 mAh Boyutlar 162,5 x 74,8 x 8,6 mm



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