Galaxy Note 8 mi Galaxy S8 Plus mı?

Birçok sızıntının ardından sonunda Galaxy Note 8 karşımıza çıktı. Samsung’un tanıttığı yeni amiral gemi modeli Galaxy Note 8, yepyeni özellikler ve yepyeni bir tasarımla karşımıza çıktı. Galaxy Note 7 ile oldukça kötü günler geçiren Samsung, Galaxy Note 8 ile bu günleri unutmak istiyor.

Her iki modelde de Samsung’un yeni tasarım dilini görüyoruz. Çerçevesiz tasarım ve yenilenen ekran oranı ile büyük ekranları daha da kullanışlı hale getiren Samsung, Galaxy S8+ modelinde 6,2 inç büyüklüğünde QHD+ ekrana yer verirken Galaxy Note 8 modelinde ise 6,3 inç büyüklüğünde yine QHD+ ekran kullandı.

Ekran kasa oranı tarafında ise Galaxy S8+ yüzde 84 iken Galaxy Note 8’de bu oran yüzde 82,2 olarak karşımıza çıktı. Ayrıca her iki modelde de Gorilla Glass 5 camlara yer verilmiş durumda.





Teknik detaylara baktığımızda ise yine her iki modelde de Exynos 8895 işlemcisi görüyoruz. Galaxy Note 8 farklı olarak 6 GB RAM kullanıyor. Galaxy S8+ modelinde ise 4 GB RAM yer alıyor. Depolama tarafında yine her iki cihazda da 64 GB hafıza yer alırken Galaxy S8+ 3500 mAh batarya kapasitesine Galaxy Note 8 ise 3300 mAh bataryaya sahip.

Samsung Galaxy Note 8 için ön siparişler 24 Ağustos ile 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecekken, akıllı telefonun fiyatı 4.999 TL olacak. Ek olarak ön siparişle birlikte 500 TL değerinde aksesuar hediye kuponuverilecek. 19 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında ise 300 TL aksesuar hediye kuponu alınabilecek. Ürün, 18 Eylül'den itibaren raflarda yerini almaya başlayacak.