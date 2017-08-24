MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Galaxy Note 8 mi Galaxy S8 Plus mı?

    Galaxy Note 8 mi Galaxy S8 Plus mı?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 07:47Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 07:47

    Samsung'un dün akşam saatlerinde New York'ta tanıttığı Galaxy Note 8'i şirketin geliştirdiği en iyi telefonu olma özelliğini taşıyor. Peki Galaxy Note 8'in Galaxy S8 Plus'a göre ne farkı var? Hangisini almalı? Okuyun, kararı siz verin!

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • İşte Samsungun yeni oyuncağı: Galaxy Note 8
    • İşte Samsungun yeni oyuncağı: Galaxy Note 8
    • İşte Samsungun yeni oyuncağı: Galaxy Note 8
    • İşte Samsungun yeni oyuncağı: Galaxy Note 8

    Birçok sızıntının ardından sonunda Galaxy Note 8 karşımıza çıktı. Samsung’un tanıttığı yeni amiral gemi modeli Galaxy Note 8, yepyeni özellikler ve yepyeni bir tasarımla karşımıza çıktı. Galaxy Note 7 ile oldukça kötü günler geçiren Samsung, Galaxy Note 8 ile bu günleri unutmak istiyor.

    Her iki modelde de Samsung’un yeni tasarım dilini görüyoruz. Çerçevesiz tasarım ve yenilenen ekran oranı ile büyük ekranları daha da kullanışlı hale getiren Samsung, Galaxy S8+ modelinde 6,2 inç büyüklüğünde QHD+ ekrana yer verirken Galaxy Note 8 modelinde ise 6,3 inç büyüklüğünde yine QHD+ ekran kullandı.

    Ekran kasa oranı tarafında ise Galaxy S8+ yüzde 84 iken Galaxy Note 8’de bu oran yüzde 82,2 olarak karşımıza çıktı. Ayrıca her iki modelde de Gorilla Glass 5 camlara yer verilmiş durumda.

    Galaxy Note 8 mi Galaxy S8 Plus mı

    Teknik detaylara baktığımızda ise yine her iki modelde de Exynos 8895 işlemcisi görüyoruz. Galaxy Note 8 farklı olarak 6 GB RAM kullanıyor. Galaxy S8+ modelinde ise 4 GB RAM yer alıyor. Depolama tarafında yine her iki cihazda da 64 GB hafıza yer alırken Galaxy S8+ 3500 mAh batarya kapasitesine Galaxy Note 8 ise 3300 mAh bataryaya sahip.

    Samsung Galaxy Note 8 için ön siparişler 24 Ağustos ile 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecekken, akıllı telefonun fiyatı 4.999 TL olacak. Ek olarak ön siparişle birlikte 500 TL değerinde aksesuar hediye kuponuverilecek. 19 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında ise 300 TL aksesuar hediye kuponu alınabilecek. Ürün, 18 Eylül'den itibaren raflarda yerini almaya başlayacak.

    Galaxy Note 8 resmen geldi İşte şaşırtan özellikleri ve fiyatıGalaxy Note 8 resmen geldi! İşte şaşırtan özellikleri ve fiyatı

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri