Galaxy Note 8 ilk güncellemesini aldı! Neler değişiyor?

N950FXXU1AQI1 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, Galaxy Note 8 modelinin kamera uygulamasını çok daha stabil bir hale getirirken, kablosuz şarj işlemi sırasında yaşanan küçük problemleri gideriyor.

Bunun yanı sıra telefonun genel performansını artırmaya yönelik değişikliklerin yer aldığı güncelleme, Eylül ayının aksine Google'ın Ağustos ayı güvenlik yamalarına ev sahipliği yapıyor.

shiftdelete'in haberine göre Samsung'un güncellemenin dağıtımına ilk olarak hangi ülkeden başladığı bilinmezken, kullanıcılar Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme yolunu takip ederek güncelleştirmenin kontrolünü sağlayabilirler.