Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Galaxy Note 8 ilk güncellemesini aldı! Neler değişiyor?

    Galaxy Note 8 ilk güncellemesini aldı! Neler değişiyor?

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 08:59 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 08:59

    Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Peki, Samsung'un yayınladığı güncelleme Galaxy Note 8 modeline ne gibi yenilikler kazandırıyor?

    N950FXXU1AQI1 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, Galaxy Note 8 modelinin kamera uygulamasını çok daha stabil bir hale getirirken, kablosuz şarj işlemi sırasında yaşanan küçük problemleri gideriyor. 

    Bunun yanı sıra telefonun genel performansını artırmaya yönelik değişikliklerin yer aldığı güncelleme, Eylül ayının aksine Google'ın Ağustos ayı güvenlik yamalarına ev sahipliği yapıyor.

    shiftdelete'in haberine göre Samsung'un güncellemenin dağıtımına ilk olarak hangi ülkeden başladığı bilinmezken, kullanıcılar Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme yolunu takip ederek güncelleştirmenin kontrolünü sağlayabilirler.

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , telefon , galaxy note 8 özellikler , galaxy note 8 fiyat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri