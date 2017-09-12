Galaxy Note 8 daha satışa çıkmadan rekor kırdı!

Samsung'un açıkladığına göre, Galaxy Note 8 ön siparişleri diğer tüm Note akıllı telefonların önüne geçmiş durumda. Firmanın geçirdiği yılı ve iPhone 8'in çıkmak üzere olduğunu düşününce, bu büyük bir başarı...

Samsung, tam ön satış rakamlarını yayınlamasa da, Amerika'da aynı zaman aralığında Note 8'in diğer tüm önceki modellerden daha çok tercih edildiği söyleniyor.

Galaxy Note 8'in ön siparişleri Amerika'da 24 Ağustos'ta başlamıştı, 15 Eylül'de ise Amerika'da ve İngiltere'de raflardaki yerini alması bekleniyor.

Note 8 siparişini 24 Ağustos ve 24 Eylül arasında verenler ayrıca ücretsiz bir Samsung Gear 360 kameraya veya "Galaxy Foundation" setine sahip olabilecek. Bunun içindekiler bir Samsung 128GB EVO+ microSD ve hızlı kablosuz şarj cihazı.

1.499 dolar fiyatıyla, Galaxy Note 8 hiç de ucuz değil. Ama dev 6.3 inç ekranı, 6GB RAM'i ve çift kamerasıyla, paranızın karşılığında bir çok kaliteli özellik sunuyor. Bu telefon için "en iyi büyük telefon" demek doğru olabilir.

Geçen senenin iki kez geri toplama ile sonuçlanan Galaxy Note 7 faciasını düşününce, Note 8 ön satışları müşterilerin bu cihazdan korkmadığını da gösteriyor.