Galaxy Note 8 çift SIM kart desteğiyle geliyor!

Samsung Galaxy Note 8'in tanıtımına oldukça kısa bir süre kala artık neredeyse kesin bilgiler elimize ulaşmaya başladı. Bunlardan biri de, Samsung'un Galaxy Note 8'in farklı bir versiyonunu Avrupa kullanıcıları ile buluşturacağı yönünde. Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Note 8'in SM-N9500F/DS kod adlı farklı bir modelini Avrupa'daki satış kanallarına sunmaya hazırlanıyor.

Evet, Samsung'un üzerinde çalıştığı SM-N9500F/DS kod adlı Galaxy Note 8 modeli, standart modelden bir özellikle ayrılacak. Samsung'un artık hemen her telefonunda da gördüğümüz gibi, çift SIM kartlı olarak da piyasaya sürmeyi düşündüğü Note 8, bu kod adıyla raflarda yer bulabilecek. Ancak bunun için microSD kartı feda etmeniz gerekecek.

Zira Samsung, bu Note 8 modelinde hibrit SIM yuvası kullanacak. Bilindiği gibi bu kulanım şeklinde, ikinci göz ya ikinci SIM kart ya da microSD kart yuvası olarak kullanılıyor. Yani, ikinci SIM kartı kullanmak istediğinizde, 256 GB'lık microSD kartınızı çıkartmanız gerekiyor.

Elbette seçim, bu modeli kullanacak olan kullanıcılara bağlı. Ancak Samsung'un en azından böyle bir farklı model hazırlayacak olması, çift SIM kart kullanmayı tercih eden kullanıcılar için iyi haber.



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