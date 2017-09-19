Galaxy Note 8 bunu yapamayacak, boşuna beklemeyin!

Aslında cihazın donanım gücü 4K 60 FPS kaydetmek için yeterince güçlü. Snapdratog 835'in uluslarası varyasyonu olan Exynos 8895, 4K çözünürlükte 120 FPS'ye kadar yüksek hızda kayıt yapabiliyor. Bu kadar bilgiden anladığımız kadarıyla, ABD ve uluslararası sürümleri arasında az fark olsa da, Note 8'in sadece belirli sürümleri 60 FPS kayıt yapabiliyor.

Buna karşılık Qualcomm'un donanımı ile sınırlı olmayan Apple'ın yeni telefonlarının tümü - yani iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus - 4K 60 FPS kayıt yapabilecek. Samsung'un bir sonraki nesil telefonlarının tümü 4K 60 FPS kayıt yapabilmesini umuyoruz.



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