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    Galaxy Note 8 açılmayabilir, bu hataya dikkat!

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 08:16 | Son Güncelleme:

    Samsung Galaxy Note 8 kullanıcıları dikkat! Bu olursa, telefonunuz bir daha açılmayabilir.

    Samsung, Galaxy Note 8 akıllı telefonuyla bu yılın en başarılı telefonlarından birine imza attı. Özellikle Note 7'nin batarya problemleri yaşamasından sonra daha sıkı çalışan ve kriz sürecini gayet başarılı bir şekilde yöneten Güney Koreli şirket, yeni modeli Note 8 için de büyük titizlikle çalıştı. Özellikle aynı batarya krizi Note 8'de de yaşanmasın diye ekstra çaba gösteren Samsung, telefonun bataryasını çok sayıda teste tabi tutmuştu. Fakat gelen son haberler, sanki gözden bir şeylerin kaçtığını gösteriyor.

    Gelen haberlere göre Samsung, Note 8'in bataryasında şu an için sebebi bilinmeyen bir sıkıntıyla karşı karşıya. Samsung'un resmi topluluk sayfasına kullanıcılardan gelen şikayetlere göre, Galaxy Note 8'in şarjı yüzde 0'a kadar gerileyip telefon kapandığında, şarj etseniz de bir daha açılmıyor. Aynı sorundan şikayetçi olan kullanıcı sayısı yükseliyor. Fakat bu problemin her model için geçerli olup olmadığı, sorunun yaşandığı bölgenin çapı henüz belli değil. Dahası, sorunun donanım veya yazılımla mı ilgili olduğu bilinmezliğini koruyor.

    Galaxy Note 8 açılmayabilir, bu hataya dikkat

    Eğer problem yazılımdaysa, yeni bir yazılım güncellemesi ile Samsung bu problemi kolaylıkla halledebilir. Eğer konu donanımsa, bu defa da muhtemelen Samsung, sorunlu Note 8'lerini değişim programına alacaktır. Samsung'un bu konuda ne yapacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

    chip.com.tr'nin haberine göre eğer bir Note 8 sahibi iseniz, tavsiyemiz Samsung'un bu konuda ne yapacağını öğrenene kadar telefonunuzun şarjına iyi bakın ve tamamen tükenmemesine özen gösterin.

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