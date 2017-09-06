Galaxy Note 7'ler tamamen tükendi!

Samsung milyonlarca Galaxy Note 7 ünitesini, hatalı pilleri yüzünden geri toplatmak zorunda kalmıştı. Daha sonra şirket çevreye olan zararın en aza indirgenmesi için geri toplanan telefonları yenileyerek tekrar satmaya karar verdi. Galaxy Note FE adlı bu hatasız sürüm, geçtiğimiz Temmuz ayında duyurulmuştu.

Galaxy Note FE, geri toplanan ve kutusu açılmış Galaxy Note 7 ünitelerinin sağlam parçalarını kullanarak üretildi. Aslında temelinde aynı olan telefonun önemli bir farkı var. Note 7'nin hatalı 3,500mAh pili yerine, Note FE daha ufak ve güvenli 3,200mAh pile sahip. Samsung bu pilin güvenliğini 8 nokta pil güvenlik testi ile sağladı. Note FE ayrıca kutudan Nougat ile çıkıyor.

Samsung ilk yaptığı duyuruda 400,000 ünitenin sadce Güney Kore'de satılacağını söylemişti. Piyasaya sürülmesinin iki ay ardından ülkedeki tüm Galaxy Note FE stokları tükendi.

İddiaya göre Samsung Güney Kore de dahil olmak üzere hiç bir yerde daha fazla Galaxy Note FE satışa sunmayacak ve üretmeyecek.



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