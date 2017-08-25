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    Galaxy Note 7 sahiplerine Galaxy Note 8 indirimi var!

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 08:49Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 08:49

    Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy Note 8, kötü günler geçiren ve piyasadan toplatılan Galaxy Note 7 sahipleri için büyük bir indirimle geliyor.

    Samsung Galaxy Note ailesinin yeni üyesini geçtiğimiz akşam tanıtırken yaşadığı batarya sorunları nedeniyle piyasadan toplatılan Galaxy Note 7 sahiplerini de unutmadı. Yapılan açıklamaya göre Galaxy Note 8, daha önceden Galaxy Note 7 alan kullanıcılarına büyük bir indirimle satın alma imkanı sunulacak.

    Galaxy Note 7 ile çok zorlu günler geçiren Samsung, çareyi modeli piyasadan toplatmakta bulmuştu. Bu süreçte kullanıcılarından defalarca özür dileyen Samsung, müşterilerinin sabrı ve anlayışı içinde teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

    İlk etapta ABD için düzenlenen kampanyada ise Samsung, Galaxy Note 7 sahiplerine Galaxy Note 8 satın almak aldıklarında neredeyse yarı yarıya indirim yapacak.

    Yani 930 dolar ile 960 dolar arasında fiyat etiketine sahip olan Galaxy Note 8, ABD’de için düzenlenen kampanya ile 425 dolar indirimle satın alınabilir olacak. Bu indirimle beraber Samsung müşterilerine geçmişi unutmak adına büyük bir jest geçmiş olacak.

    Şu ana kadar şirkete 5 milyar dolar zarara neden Galaxy Note 7, Galaxy Note 8 satın alımlarında da bir miktar zarara neden olabilir. Ancak uzun vadede bakıldığı zaman yapılan bu hareketle Samsung’un müşterilerinin güvenini kazanması daha önemli gözüküyor.

    İşin en önemli tarafı ise bu kampanyanın diğer ülkelerde de uygulanıp uygulanmayacağı. Henüz ülkemizde konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak eğer söz konusu kampanya ülkemizde de geçerli olursa kabaca bir hesapla Galaxy Note 8, bin 500 TL indirimle satışa sunulabilir.

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , telefon , galaxy note 7
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