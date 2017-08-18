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    Galaxy Note 4'ler toplatılıyor! Sebebi ise...

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 07:37Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 07:37

    Galaxy Note 4'ün bazı modellerinde kullanılan piller, aşırı ısınma riski nedeniyle geri çağrıldı!

    Bu seferki geri çağırma, 2016'da yaşadığımız Galaxy Note 7 fiyaskosundan biraz farklı. Elden geçirilmiş Galaxy Note 4'lerde kullanılan pillerden bazıları, FedEx Chain Supply tarafından geri çağırıldı. Aşırı ısınma endişesiyle geri çağırılan pillerin sayısı yaklaşık 10.200.

    Note 7'de yaşananların aksine bu olayda pilleri sağlayan firma Samsung değil. Bu defa pillerin elden geçirilen AT&T Note 4'lere FedEx Supply Chain tarafından sağlandığı söyleniyor. AT&T'nin sigorta programı kapsamında değiştirilen cihazlar, Aralık 2016 ve Nisan 2017 arasında dağıtılmış.

    ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung ve FedEx "geri çağırılan pillerin bazılarının sahte olduğunu ve aşırı ısınabildiğini" tespit etti. Bu pillerin Note 4'ün üretiminde kullanılan piller olmadığını vurgulamak gerekiyor. Sahte pillerin nerede üretildiği bilinmiyor. Aşırı ısınan pillerle ilgili şimdiye kadar sadece bir şikayet ortaya çıktı. Herhangi bir yaralanma veya hasarla sonuçlanan bir olaya ise henüz rastlanmadı.

    Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak Note 4'ü bu pille kullananlara telefonlarını hemen kapatmaları öneriliyor. FedEx Supply Chain, sorundan etkilenenlere ücretsiz bir pil ve sahte pili geri gönderebilecekleri bir kutu gönderiyor. Yeni piller, üzerindeki yeşil nokta sayesinde tanınıyor.

    Note 7 fiyaskosunun çok büyümesinin nedenlerinden bir tanesi, cihazın pilinin değiştirilememesiydi. Bu yüzden geri çağırma sırasında tüm telefonun değiştirilmesi gerekiyordu. Telefonun pili çıkarılabilir olsaydı, muhtemelen tamamen geri çağırılmayacaktır. Note 4'ün pili çıkarılabildiği için istediğiniz zaman farklı bir kullanabiliyorsunuz.

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    Etiketler: samsung , galaxy note 4 , telefon
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